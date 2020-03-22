22 марта 2020

Минкульт рекомендовал кинотеатрам прекратить работу

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Кинотеатрам рекомендовали приостановить работу с 23 мартаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российским кинотеатрам необходимо приостановить работу. С соответствующей рекомендацией выступило Министерство культуры.

«Минкульт рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта», — сообщает РБК со ссылкой на ведомство. Издание уточняет, что приказ по этому вопросу был подписан главой министерства Ольгой Любимовой.

В документе говорится о том, что соответствующая мера должна быть введена, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Ранее ведомство наложило аналогичные ограничения на работу музеев, театров, цирков и других организаций.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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