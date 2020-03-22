Минкульт рекомендовал кинотеатрам прекратить работу

Российским кинотеатрам необходимо приостановить работу. С соответствующей рекомендацией выступило Министерство культуры.
«Минкульт рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта», — сообщает РБК со ссылкой на ведомство. Издание уточняет, что приказ по этому вопросу был подписан главой министерства Ольгой Любимовой.
В документе говорится о том, что соответствующая мера должна быть введена, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Ранее ведомство наложило аналогичные ограничения на работу музеев, театров, цирков и других организаций.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом.