Минкульт рекомендовал кинотеатрам прекратить работу

Кинотеатрам рекомендовали приостановить работу с 23 марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским кинотеатрам необходимо приостановить работу. С соответствующей рекомендацией выступило Министерство культуры.

«Минкульт рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта», — сообщает РБК со ссылкой на ведомство. Издание уточняет, что приказ по этому вопросу был подписан главой министерства Ольгой Любимовой.

В документе говорится о том, что соответствующая мера должна быть введена, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Ранее ведомство наложило аналогичные ограничения на работу музеев, театров, цирков и других организаций.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом.