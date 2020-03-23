Югорские энергетики начали работать из дома из-за коронавируса

Компания «Россети Тюмень» перевела 70 процентов своих сотрудников на режим удаленной работы для профилактики борьбы с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе корпорации.
«На удаленный режим переведено более 1 600 работников „Россети Тюмень“. Целевая задача: не менее 70% офисных сотрудников должны будут работать из дома», — заявили в пресс-службе компании. Там также добавили, что исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственных объектах.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. На 23 марта в ХМАО выявлено двое югорчан, у которых подтверждено это заболевание.
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