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Югорские энергетики начали работать из дома из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, тюменьэнерго
Сотрудники «Россети Тюмень» переведены на удаленный режим работыФото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Компания «Россети Тюмень» перевела 70 процентов своих сотрудников на режим удаленной работы для профилактики борьбы с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе корпорации.

«На удаленный режим переведено более 1 600 работников „Россети Тюмень“. Целевая задача: не менее 70% офисных сотрудников должны будут работать из дома», — заявили в пресс-службе компании. Там также добавили, что исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственных объектах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. На 23 марта в ХМАО выявлено двое югорчан, у которых подтверждено это заболевание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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