Мэр Екатеринбурга отчитал подчиненных за отсутствие защиты от коронавируса

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сделал замечания главам Кировского и Ленинского районов: чиновники не установили в своих администрациях особый пропускной режим, предполагающий, что у работников и гостей на входе проверяют температуру. Об этом глава города заявил на утреннем оперативном совещании, рассказал URA.RU один из его участников.
«Кировскому и Ленинскому районам сказали до завтра исправить ситуацию», — поделился собеседник агентства. В разговоре с URA.RU представитель администрации Ленинского района пояснила, что к пятнице (20 марта) администрация не успела закупить бесконтактные градусники, поскольку «их нигде не было». «С сегодняшнего дня все будет [нормально]», — заверили в администрации.
Глава Кировского района Александр Лошаков в разговоре с URA.RU подчеркнул, что в данном случае «речь не шла о замечаниях». «Александр Геннадьевич просто поинтересовался, в каких районах не введен особый режим и почему. Мы объяснили, и глава города прекрасно понимает ситуацию», — сказал Лошаков, отметив, что, как и в Ленинской администрации, в Кировской с сегодняшнего дня будет введен особый пропускной режим.
Как писало URA.RU, 17 марта в мэрии Екатеринбурга были введены новые правила посещения. В связи с распространением коронавируса теперь у всех посетителей измеряют температуру, также они должны обрабатывать руки антисептиком. 18 марта глава города поручил сделать то же самое руководителям муниципальных учреждений и предприятий.
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