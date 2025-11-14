Екатеринбург стал центром притяжения научно-технической элиты России

Конкурс «Хайтэк: навыки будущего» собрал в Екатеринбурге более 1100 высококлассных специалистов со всей России и из других стран Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбург на несколько дней превратился в производственную, техническую и научную столицу России. До 14 ноября в городе собрались инженеры и технические специалисты со всей страны, а также из Индии, ЮАР, Китая, Ирана, Вьетнама, Бразилии, Венесуэлы, стран СНГ и Африки, чтобы побороться за звание лучшего на международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтэк: навыки будущего». Свыше 1100 конкурсантов, представляющих более 300 предприятий, состязаются между собой по 40 различным компетенциям.

Участникам предстоит доказать, что они являются признанными мастерами в своем деле: от интернет-маркетинга и сварочных технологий до разработки космических спутников и технологий обратного инжиниринга. И сделать это нужно в экстремальных условиях. Над заданиями, которыми обычно неделю занимается команда профессионалов, на конкурсе работают один-три человека за несколько дней.

Электроинструмент с нуля

Чтобы за три дня создать рабочую шлифовальную машину буквально из ничего, конкурсанты используют 13 различных компетенций Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участникам направления «Изготовление прототипов» необходимо за три дня с нуля создать полностью функционирующую эксцентриковую шлифовальную машину (ЭШМ). Это ручной инструмент, используемый для качественной шлифовки, полировки и зачистки различных поверхностей. Сделать ее конкурсанты должны в одиночку, имея под рукой только чертежи, 3D-принтер, фрезерный и лазерный станки. А также сырье: литьевой силикон и пластик.

«Участники должны самостоятельно полностью отмоделировать изделие, изготовить детали, спаять электросхему, отфрезеровать элементы, вырезать на лазере и собрать рабочий прототип. И у них есть всего три дня: два — по восемь часов и один — на четыре часа. Это жестко регламентировано. В дальнейшем модели участников будут разобраны до винтика, потому что судьям нужно будет их проверить полностью», — рассказал главный эксперт в компетенции «Изготовление прототипов» Андрей Иванов.

По его словам, жюри принимают во внимание все нюансы работы над электроприбором. Его дизайн и гладкость поверхности, конструктивные особенности, использование определенных станков и даже наличие отпечатков на краске корпуса готовой машины. Россию в конкурсе «Изготовление прототипов» представляют такие крупные компании как Роскосмос, Росатом и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

Никита Домашов, представляющий на состязаниях «НПО автоматики» (входит в Роскосмос — прим. ред.), рассказал журналистам, что самое сложное в этой компетенции — вносить конструктивные изменения в заданное изделие. Потому что мало создать детали для ЭШМ, их еще нужно скомпоновать воедино всего за три часа.

«Это сложная конструкторская работа в сжатые сроки. В целом тут нужны навыки моделирования, создания чертежей, реверс-инжиниринга, фрезеровки, работы с литьевыми материалами, грунтовки, шлифовки, покраски, работы на лазерном станке, конструкторских работ, сборки, пайки, работы с электрикой. Этот минимальный набор навыков для участия», — отметил участник.

Создать спутник за три дня

Научный модуль для спутника, собранный на конкурсе в Екатеринбурге, отправится в реальный полет на земную орбиту Фото: Размик Закарян © URA.RU

В направлении «Инженерия космических систем» участники должны за три дня создать полностью функционирующую полезную нагрузку для реального спутника. Модуль, признанный экспертами лучшим, будет протестирован на Земле, а затем отправлен на орбиту. Оснащенный им спутник начнет изучать космическую радиацию и заряженные частицы, а также по запросу компаний и госструктур сможет зондировать поверхность планеты.

Над моделью космического аппарата работают команды машиностроительного завода «Арсенал», «НПО автоматики» (оба входят в Роскосмос — прим. ред.), Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и МИФИ. Отдельно в конкурсе участвуют кандидаты от Китая и Индии.

«В этом году мы усложнили задачу для участников. Если в прошлом нужно было создать модели, которые проходят наземные испытания, то в этом году мы разрабатываем полезную нагрузку, которая реально полетит в космос. Сложность этого задания намного выше. Ребята сами разрабатывают конкретную полезную нагрузку, программное обеспечение, сами продумывают конструкцию, сборку и пайку, сами печатают платы, подбирают радиоэлементы. Все это они делают на лазерном станке и фрезерном станке», — рассказал главный эксперт в компетенции «Инженерия космических систем» Александр Макаров.

По словам Олега Суботина, представители Роскосмоса являются сильнейшими участниками в «Инженерии космических систем» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Он уточнил, что готовый модуль будет оборудован камерами, счетчиком Гейгера, системами стабилизации, ориентации и энергоснабжения. И хоть на чемпионате спутник собирается не из летных материалов, полезная нагрузка в нем будет именно той, что отправится в космос.

Как отметил член сборной Роскосмоса от «НПО автоматики» Олег Субботин, главным затруднением для участников стали сжатые сроки работ и командный фактор. Над изделиями работают по три человека.

«Здесь ты вроде бы делаешь свою часть, а напарник — свою, но каждый отвечает не только за себя, но и за общий итог. Я занимаюсь проектированием и изготовлением корпусных деталей, мой коллега Данил Плеханов — программированием, чтобы все это работало. А Алексей Киселев отвечает за электронику и изготовление печатных плат. Мы такой командой впервые собрались. До этого прошли отборочный этап в Москве, где по баллам оказались сильнейшим коллективом. И нам доверили ехать сюда, чтобы защищать честь Роскосмоса», — рассказал Субботин

Лучшие даже в маркетинге

Интернет-маркетологи на «Хайтэк: навыки будущего» в одночку выполняют работу, для которой нужна целая команда специалистов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Даже в интернет-маркетинге, который на первый взгляд далек от сложных технических проблем, на «Хайтэк: навыки будущего» участвуют лучшие из лучших. Как пояснила главный эксперт этого направления Екатерина Секацкая, конкурсанты в одиночку за три дня должны разработать реальный интернет-проект продвижения театра, находящегося в закрытом городе.

В реальности на это требуется полторы недели и работа целой команды. Все наработки заказчик получит в обработанном и анонимном виде.