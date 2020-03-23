Снос пристроя станет стартом полного демонтажа жилого дома на Либкнехта, 40 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

Пристрой-арку к зданию Свердловской филармонии будут сносить ради нового зала от архитектора Захи Хадид. Аукцион на проведение демонтажа был опубликован на сайте госзакупок. Помещение будет ликвидировано уже в апреле. Из-за работ будет перенесен вход в ресторан паназиатской кухни MOMO.

«Производство демонтажных работ пятиэтажного дома с подвалом (ул. Карла Либкнехта, 40) вызвано строительством новых большого и камерного залов филармонии на 1600 и 350 человек по проекту бюро ZahaHadidArchitects. Демонтажные работы необходимо начинать с пристроя во избежание разрушения наружной стены», — говорится в документации тендера.

Заказчиком работ является Свердловская государственная филармония. На демонтаж учреждение готово потратить 1,84 млн рублей. Итоги аукциона будут подводиться 30 марта. В проекте контракта указано, что подрядчик должен будет выполнить работу за три недели, начиная с момента заключения договора. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Свердловской филармонии не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Управляющий MOMO Наталья Боковец в разговоре с URA.RU уточнила, что демонтаж повлияет на работу ресторана. «Гости будут заходить через центральный вход филармонии на момент стройки. В ближайшее время в социальных сетях расскажем об этом. Сделаем указатели, чтобы гостям было комфортно», — уточнила она.

Проект нового здания филармонии на 2800 мест был разработан известным бюро Захи Хадид. Местные власти планируют построить его на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40. Для этого филармония выкупила квартиры в здании. Позже стало известно, что проект нового зала филармонии будет изменен — в новой филармонии добавится еще один зал и оркестровая яма.