В России начали менять схему диагностики коронавируса

Ранее Москва должна была повторно подтверждать результаты анализов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве решили не отправлять анализы людей, у которых подозревают коронавирус, в новосибирский центр «Вектор» на проверку. Это следует из сообщения оперативного штаб по борьбе с болезнью в столице.

«Обследования были проведены в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. В дальнейшем такие обследования будут проводиться и в лабораториях московских учреждений», — говорится в сообщении. Отмечается, что схема подсчета больных коронавирусом изменилась, пишет RNS .

Теперь диагноз будет ставиться после первого положительного результата анализов в Москве. Ранее столица должна была подтверждать результат в Государственном научном центре «Вектор» в Новосибирске. Источник URA.RU сообщил, что в Китае диагностика также ограничивалась первичным исследованием, а не двойным.

Всего в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во всем мире число зараженных превышает 344 тысячи человек.