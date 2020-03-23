На Урале компании меняют корпоративные правила из-за коронавируса

В «Исеть-фонде» отказались от очной формы заседания акционеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Холдинг «Исеть-фонд» (Свердловская область) проведет общее собрание акционеров в заочной форме из-за коронавируса. Об этом сообщается в решении совета директоров общества.

«С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения новой коронавирусной инфекции, внести изменение в решение совета директоров: провести годовое общее собрание акционеров ОАО „Исеть-фонд“ 15 мая 2020 года в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что действующее законодательство России позволяет акционерным обществам проводить собрания акционеров в форме заочного голосования.

На заседании будут утверждены годовой отчет за 2019 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли, а также пройдут выборы Совета директоров, ревизионной комиссии и состав аудиторов.

ОАО «Исеть-Фонд» объединяет ряд промышленных предприятий Свердловской области. Среди них — Алапаевский котельный завод, Артинский завод, Ирбитский завод спецтехники, Полевской металлофурнитурный завод и ООО «Техинвест».