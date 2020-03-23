Счетная палата отменяет все новые проверки

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Заседание коллегии контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Ведомство не будет проводить новые проверки до 1 июняФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за карантина на фоне пандемии коронавируса Счетная палата России откажется от проведения всех новых проверок до начала лета. Такое заявление сделал глава ведомства Алексей Кудрин в понедельник.

«Мы стараемся большую часть работы перевести на дистанцию… Новые проверки не будем начинать до 1 июня», — цитирует Кудрина RNS. Глава палаты отметил, что такие меры приняли, чтобы облегчить работу других министерств, которые также переводят своих сотрудников на удаленную работу. Кудрин подчеркнул, что чаще всего Счетной палате приходится работать именно в министерствах и ведомствах.

Он также добавил, что палата пересмотрит свой план проверок на 2020 год и откажется от некоторых проверок, оставив только приоритетные. В первую очередь проверки будут проводить по поручениям Госдумы, Совфеда и президента РФ. Кудрин подчеркнул, что часть проверок перенесут на следующий год.

Ранее глава Счетной палаты назвал кризис из-за коронавируса беспрецедентным. По словам Кудрина, последствия пандемии очень сложно оценить, но вызванный ею кризис уже повлиял на все сферы жизни.

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-
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