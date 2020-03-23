Счетная палата отменяет все новые проверки

Ведомство не будет проводить новые проверки до 1 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за карантина на фоне пандемии коронавируса Счетная палата России откажется от проведения всех новых проверок до начала лета. Такое заявление сделал глава ведомства Алексей Кудрин в понедельник.

«Мы стараемся большую часть работы перевести на дистанцию… Новые проверки не будем начинать до 1 июня», — цитирует Кудрина RNS . Глава палаты отметил, что такие меры приняли, чтобы облегчить работу других министерств, которые также переводят своих сотрудников на удаленную работу. Кудрин подчеркнул, что чаще всего Счетной палате приходится работать именно в министерствах и ведомствах.

Он также добавил, что палата пересмотрит свой план проверок на 2020 год и откажется от некоторых проверок, оставив только приоритетные. В первую очередь проверки будут проводить по поручениям Госдумы, Совфеда и президента РФ. Кудрин подчеркнул, что часть проверок перенесут на следующий год.

Ранее глава Счетной палаты назвал кризис из-за коронавируса беспрецедентным. По словам Кудрина, последствия пандемии очень сложно оценить, но вызванный ею кризис уже повлиял на все сферы жизни.

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