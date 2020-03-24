Директора скандальной компании требуют отстранить от работы за долги предприятия

Бакальское рудоуправление — один из крупнейших должников Южного Урала за электроэнергию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководству Бакальского рудоуправления (Бакал) грозит отстранение от работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт», которому рудоуправление задолжало 76 млн рублей за электроэнергию.

Рудоуправление входит в тройку крупнейших должников Челябинской области за электроэнергию. «„БРУ“ не предпринимает каких-либо мер для решения сложившейся ситуации или реструктуризации долга, на контакт и взаимодействие ее представители не идут. В настоящий момент задолженность взыскивается через суд. Исполнительные листы по части из них уже получены. В соответствии с законодательством рудоуправление обязано подготовить план полного отключения промышленных объектов, такой документ был предоставлен в наш адрес 20 августа 2019 года. Однако спустя полгода (такой срок дается на выполнение плана отключения — ред.) в ходе проверки готовности к отключению выяснилось, что обозначенных мер должником предпринято не было», — комментирует заместитель исполнительного директора по сбыту «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

По этому факту Саткинский мировой суд назначил «БРУ» штраф в размере 50 тыс. рублей. «Уралэнергосбыт» также обратилось в Ростехнадзор с просьбой привлечь руководство «БРУ» к административной ответственности, руководителям компании грозит наказание вплоть до дисквалификации (отстранение от работы на срок от полугода до трех лет).

ООО «БРУ» (градообразующее предприятие Бакала) разрабатывает металлургические рудники. В структуре предприятия также рудоподготовительный комплекс и вспомогательные цеха. ООО «Бакальское рудоуправление» входит в состав группы компаний НПРО «Урал», владельцем «БРУ» является Вячеслав Шацилло (входит в Совет промышленников и предпринимателей Челябинской области).

В «Уралэнергосбыте» отметили, что оплата за электроэнергию от предприятия не поступала ни разу с 1 июля 2019 года. Подача электроэнергии была сокращена до уровня аварийной брони (возможный минимум) еще в августе прошлого года. Добавим, рудоуправление уже несколько лет находится на грани банкротства. На момент публикации получить комментарий у руководства «БРУ» не удалось, в приемной не ответили на звонки.

Ранее URA.RU публиковало рейтинг крупнейших должников Челябинской области за электроэнергию. Среди них — крупные градообразующие предприятия и организации ЖКХ. Общий долг юридических лиц составляет 900 млн рублей.