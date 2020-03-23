Екатеринбургским полицейским запретили покидать город из-за коронавируса

В период пандемии полицейским отменили все командировки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полицейским из гарнизона УМВД по Екатеринбургу запретили покидать пределы города. Об этом URA.RU сообщили сотрудники одного из городских отделов полиции.

«До личного состава довели, что нельзя выезжать за пределы гарнизона. Даже в выходные дни и во время отпуска мы должны находиться на территории Екатеринбурга. Отменены командировки даже в населенные пункты Свердловской области. В случае, если сотрудник заболеет, он должен вызывать врача только на дом. После этого к нему приедет комиссия для опроса его и близких. Для этого при УМВД Екатеринбурга создан штаб. Это временная мера на период пандемии коронавируса», — сообщил инсайдер.

Введение полуказарменного положения объясняется необходимостью круглосуточного наличия всех сил полиции в городе для помощи медикам в борьбе с распространением коронавируса. В пресс-службе полиции приказ не стали комментировать и попросили прислать запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за пандемии коронавируса свердловским полицейским были запрещены поездки за границу, а позже и поездки по стране на авиа и железнодорожном транспорте.