На мероприятии присутствовали более 200 человек (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Память жертв политических репрессий почтили на церемонии в Мемориальном комплексе на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом. В событии приняли участие 200 человек: представители Ассоциации жертв политических репрессий, ветеранские и общественные организаций и духовенство. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

Важность исторической памяти подчеркнула уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Формулой сегодняшнего события стала надпись на „Стене скорби“ в Москве: „Знать, помнить, осудить и только потом простить“. Важно не просто помнить о трагических страницах нашей истории, а осмыслить их, покаяться и простить, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — приводит слова Мерзляковой ДИП.

Для участников памятной акции Музей истории Екатеринбурга организовал экскурсию по выставке «Большой террор на Урале». Экспозиция подготовлена к годовщине трагических событий и рассказывает о судьбах жителей региона, ставших жертвами репрессий. Участники возложили цветы, почтили память минутой молчания и приняли участие в молебне.

Продолжение после рекламы