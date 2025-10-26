Жертв политических репрессий почтили под Екатеринбургом. Фото
На мероприятии присутствовали более 200 человек (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Память жертв политических репрессий почтили на церемонии в Мемориальном комплексе на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом. В событии приняли участие 200 человек: представители Ассоциации жертв политических репрессий, ветеранские и общественные организаций и духовенство. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
Важность исторической памяти подчеркнула уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Формулой сегодняшнего события стала надпись на „Стене скорби“ в Москве: „Знать, помнить, осудить и только потом простить“. Важно не просто помнить о трагических страницах нашей истории, а осмыслить их, покаяться и простить, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — приводит слова Мерзляковой ДИП.
Для участников памятной акции Музей истории Екатеринбурга организовал экскурсию по выставке «Большой террор на Урале». Экспозиция подготовлена к годовщине трагических событий и рассказывает о судьбах жителей региона, ставших жертвами репрессий. Участники возложили цветы, почтили память минутой молчания и приняли участие в молебне.
Фото: ДИП Свердловской области
