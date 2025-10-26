В результате ДТП пострадали две пассажирки Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Под поселком Белоярский 19-летний пьяный водитель потерял управление и перевернулся и вылетел с дороги. Побоявшись ответственности, он попытался скрыться, оставив двух раненых пассажирок в авто. После недолгих поисков его нашли, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате аварии пострадали две пассажирки 22 и 17 лет. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был установлен водитель, им оказался 19-летний житель села Измоденова Белоярского района», — рассказали в ведомстве.

Права у молодого человека появились менее года назад. За это время он уже 14 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. За эту аварию на него составили сразу четыре протокола.

