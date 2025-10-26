Логотип РИА URA.RU
На Тюменском тракте образовалась гигантская пробка в сторону Екатеринбурга. Скрин

26 октября 2025 в 18:45
Пробка растянулась на семь километров (архивное фото)

Пробка растянулась на семь километров (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

На части Тюменского тракта около Белоярского в сторону Екатеринбурга образовалась пробка длиной в семь километров. Водители стоят на въезде в населенный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 с км 56 — км 63 (Белоярский МО) в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — заявили дорожники.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

Продолжение после рекламы

Место скопления авто

Фото: «Яндекс. Карты»

