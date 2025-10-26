На Тюменском тракте образовалась гигантская пробка в сторону Екатеринбурга. Скрин
Пробка растянулась на семь километров (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
На части Тюменского тракта около Белоярского в сторону Екатеринбурга образовалась пробка длиной в семь километров. Водители стоят на въезде в населенный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 с км 56 — км 63 (Белоярский МО) в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — заявили дорожники.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
Место скопления авто
Фото: «Яндекс. Карты»
