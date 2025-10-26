Свердловчанина, который убил жену и снял с нее кожу, проверят на вменяемость

Мужчина расправился с женой и неделю жил с ее трупом в частном доме Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителя Березовского (Свердловская область), который убил жену и снял с нее кожу, хотят отправить на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время допроса подозреваемый показался следователю, мягко говоря, странным. Сейчас решается вопрос о проведении судебной психиатрической экспертизы», — сказал собеседник агентства.

По данным URA.RU, убийство произошло в одном из частных домов 17 октября. Предварительно, ссора между парой началась из-за отказа супруги порезать курицу в суп. После этого 50-летний мужчина убил ее, снял кожу и пытался расчленить, но не смог. 25 октября он добровольно явился в полицию и рассказал о преступлении.

