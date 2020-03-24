Экс-глава Прикамья прорекламировал свой магазин, используя коронавирус

Олег Чиркунов является владельцем пермской продуктовой сети магазинов «Семья» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов сделал рекламу своего продуктового магазина «Семья», используя повестку коронавируса. Экс-политик посоветовал россиянам разумно планировать покупки или заказывать еду на дом, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Он репостнул в Facebook сообщении директора сети Ксении Новиковой.

«Самое первое — это разумное планирование покупок. Двухнедельный запас для этого достаточно удобный период», — говорится в сообщении. Новикова объяснила, что многие товары первой необходимости могут храниться две недели и больше. Также она предложила заменить свежую молочную продукцию ультрапастеризованной, а свежий хлеб — сухими хлебцами.

Помимо этого директор сети магазинов советует ходить в магазины в непопулярное для посещения время. Новикова посоветовала приходить в период с 8:00 до 11:00 и после 22:00. Кроме того, в посте предлагается пользоваться сервисами доставки еды на дом.

Пермская продуктовая сеть «Семья» принадлежит Олегу Чиркунову. Ранее стало известно, что он сократил число магазинов.