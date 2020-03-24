Число больных коронавирусом в России резко вырастет из-за новой системы диагностики

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, биологическая опасность, Экспертиза, вирус, коронавирус, covid-19, covid19
Медики смогут быстрее диагностировать болезньФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число зараженных коронавирусом может резко возрасти из-за нового протокола, который начал применяться медиками при диагностике. Об этом в разговоре с URA.RU сообщили эксперты—вирусологи.

Согласно новым правилам, зараженным пациента будут признавать уже после первого положительного теста, тогда как раньше данные дополнительно перепроверялись. «Может вырасти число диагностированных пациентов, но это не приведет к росту числа зараженных пациентов. Мы просто будем больше знать о том, сколько людей заражено», — объяснил врач-эпидемиолог Тимур Пестерев.

«Это сделано неспроста, по всей вероятности, дополнительные проверки оказались лишними», — подчеркнул вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев. Он добавил, что никто не пошел бы в такой ситуации на неоправданный риск, отказываясь от дополнительных проверок, если бы они были нужны.

В настоящий момент в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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