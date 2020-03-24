23 марта 2020
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В Тюмени на фоне коронавируса закрылся один из крупнейших кинотеатров

© Служба новостей «URA.RU»
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Каннские львы 2015 в Синемапарк. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
«Синема-парк» стал первым кинотеатром, который ушел на карантинФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тюменский кинотеатр «Синема-парк», являющийся одним из крупнейших в регионе, с 24 марта закрыт на карантин на фоне роста случаев заболевания коронавирусом в России. Об этом URA.RU сообщили в сети «Синема Парк & Формула Кино». Это первый случай ухода на карантин кинотеатра в Тюменской области.

«Кинотеатр закрыт с 24 марта на карантин. Точные сроки его завершения пока нам не известный, в ближайшее время на официальном сайте появится объявление», — сообщили в компании. Пока приостановлены коммерческие продажи билетов на фильмы и мероприятия.

Под карантин ушли ряд кинотеатров сети «Синема Парк & Формула Кино» еще в девяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Челябинске, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Новосибирске, Саратове, Ставрополе.

Ранее URA.RU сообщало, что губернаторам российских регионов было поручено ограничить посещение храмов, мечетей и других религиозных учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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