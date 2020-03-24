В Екатеринбурге представят нового шефа полиции

Начальник свердловского главка полиции Александр Мешков 25 марта представит коллективу нового руководителя УМВД РФ по Екатеринбургу, полковника Игоря Озерова. Как рассказал URA.RU источник в полиции, приглашенный на торжественное мероприятие, оно пройдет утром в городском управлении МВД на улице Фрунзе, 74.
«Завтра [начальник свердловского полицейского главка Александр] Мешков представит Озерова. В 09:30 будет торжественное мероприятие с участием руководителей подразделений полиции Екатеринбурга и других сотрудников», — поделился собеседник агентства.
В разговоре с агентством представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что «пока воздерживается от комментариев по этой теме до того момента, когда это событие состоится».
О том, что полковник из Твери Игорь Озеров возглавит екатеринбургский главк полиции, URA.RU писало в середине марта. Известно, что на руководящих постах в тверском УМВД Озеров был на протяжении нескольких лет, служил в том числе под руководством Мешкова, назначенного начальником свердловской полиции в сентябре 2019 года.
Пост главы УМВД по Екатеринбургу был вакантным с декабря прошлого года, когда управление покинул полковник Сергей Кулагин, вышедший на пенсию. Последнее время этот пост с приставкой врио занимал полковник Андрей Швыдченко.