23 марта 2020

В Екатеринбурге представят нового шефа полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Полковник Игорь Озеров будет представлен коллективу 25 мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник свердловского главка полиции Александр Мешков 25 марта представит коллективу нового руководителя УМВД РФ по Екатеринбургу, полковника Игоря Озерова. Как рассказал URA.RU источник в полиции, приглашенный на торжественное мероприятие, оно пройдет утром в городском управлении МВД на улице Фрунзе, 74.

«Завтра [начальник свердловского полицейского главка Александр] Мешков представит Озерова. В 09:30 будет торжественное мероприятие с участием руководителей подразделений полиции Екатеринбурга и других сотрудников», — поделился собеседник агентства.

В разговоре с агентством представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что «пока воздерживается от комментариев по этой теме до того момента, когда это событие состоится».

О том, что полковник из Твери Игорь Озеров возглавит екатеринбургский главк полиции, URA.RU писало в середине марта. Известно, что на руководящих постах в тверском УМВД Озеров был на протяжении нескольких лет, служил в том числе под руководством Мешкова, назначенного начальником свердловской полиции в сентябре 2019 года.

Пост главы УМВД по Екатеринбургу был вакантным с декабря прошлого года, когда управление покинул полковник Сергей Кулагин, вышедший на пенсию. Последнее время этот пост с приставкой врио занимал полковник Андрей Швыдченко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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