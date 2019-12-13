Руководство УМВД по Екатеринбургу увольняется со службы

Сергей Кулагин вскоре соберет коллектив для прощания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Увольняются со службы в связи с выходом на пенсию начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин и начальник штаба УМВД полковник Андрей Гвоздиков. Об этом сообщил информированный источник в администрации города.

«Да, к сожалению, это правда», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с корреспондентом «URA.RU». По его словам, Кулагин перед увольнением до конца января находится в отпуске, а вскоре встретится с коллективом, чтобы попрощаться и поблагодарить за совместную работу.

По словам Горелых, Кулагин служил в органах 21 год и 7 месяцев. Начинал участковым в Пермском крае, служил в уголовном розыске и, наконец, возглавил гарнизон Екатеринбурга. «Лично им и под его руководством раскрыты сотни преступлений. Например, в 2011 году под его началом раскрыто громкое дело о серии из пяти убийств. Во время ЧМ-2018 его кллективом не было допущено в городе ни одного ЧП. За службу имеет множество поощрений, в частности, награжден медалями „За боевое содружество“ и „За отличие в службе“ всех трех степеней. Временно исполнять обязанности начальника УМВД назначен его заместитель подполковник Николай Почаевец», — прокомментировал Горелых.

Также он подтвердил, что Гвоздиков тоже уходит, но не из-за его конфликта с начальством. «Гвоздиков проработал в органах 24 с половиной года. Из них 20 лет в ОМВД Кушвы, а последние годы в Екатеринбурге. Всю службы он занимался штабной аналитической работой. О том, кто будет назначен на их места на постоянной основе, проинформирую общественность, когда соответствующее решение примет начальник ГУ МВД области генерал Мешков», — прокомментировал Горелых.