Льва Лещенко с супругой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Народного артиста Льва Лещенко и его жену доставили в инфекционную больницу Коммунарки. У супругов подозревают коронавирус.
«Семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких», — пишет МК. Издание отмечает, что юморист Владимир Винокур уже навестил друзей в больнице и заявил, что певец с супругой никуда не выезжали из России.
Врачи оценивают состояние Лещенко как стабильное, передает telegram-канал Baza. Коронавирус ни у певца, ни у его супруги пока не подтвержден.
По последней информации, коронавирусом в России болеют 495 человек в 14 регионах. Выздоровели 22 пациента, одна женщина с инфекцией скончалась. Всего в мире болеют более 384 тысяч человек. Главные эпицентры инфекции — Италия, Иран, США, Испания, Германия и Франция.
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