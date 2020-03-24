В России за сутки коронавирусом заболели 57 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки число больных коронавирусом выросло на 57 и достигло 495 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», — цитирует ТАСС сотрудников оперштаба. Отмечается, что количество выздоровевших тоже увеличилось — теперь их 22.

В Свердловской области зафиксировано четыре новых случая заражения COVID-2019. Таким образом, в регионе им болеют 13 человек. Область занимает четвертое место по количеству заболевших. На первом месте — Москва, на втором — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что каждый пятый человек в мире вынужден сидеть на карантине из-за пандемии коронавируса. Всего в мире болеют более 384 тысяч человек. Главные эпицентры инфекции — Италия, Иран, США, Испания, Германия и Франция.