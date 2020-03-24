Россию рискуют покинуть семь марок машин

Пережить кризис смогут только крупные концерны Фото: Андрей Матвеев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Некоторые автопроизводители могут покинуть российский рынок из-за сложной экономической ситуации в стране и грядущего спада продаж. Об этом URA.RU рассказали ведущие аналитики авторынка.

«Те компании, которые и так продают в России немного, могут покинуть рынок. У нас после каждого кризиса авторынок сужается и к докризисному уровню не возвращается. В последние несколько лет продажи составляли около 1,5 млн новых автомобилей в год. Если рынок сократится до 1,2 млн, то на нем останутся только крупнейшие бренды», — прогнозирует директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

Покинуть российский рынок могут в первую очередь те бренды, которые показывают «единичные продажи», рассказал агентству директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По данным «Ассоциации европейского бизнеса (AEB)», в феврале наиболее низкие продажи легковушек в РФ показали Chrysler (4 проданных авто), Opel (7), Brilliance (13), Zotye (15), Ford (23), DFM (86) и Honda (90). По мнению Целикова, некоторые производители могут перейти на другую форму поставок, например, будут привозить машины в страну только по предзаказу.

Точно продолжат работать на российском рынке компании Volkswagen, Skoda, Renault, Hyundai и Kia, так как благодаря большому объему продаж им проще контролировать издержки в условиях кризиса, считает Татьяна Арабаджи. При этом эксперт предупреждает, что в незавидном положении сегодня оказываются те бренды, которые не имеют своего производства в России и потому не могут рассчитывать на господдержку.