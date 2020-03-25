В Кургане станет больше камер для контроля за водителями

На курганских дорогах дополнительно установят камеры фиксации нарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти объявили электронный аукцион для размещения дорожных камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Сумма контракта — 19,5 млн рублей. Процедура размещена на сайте госзакупок.

«Информация предоставляется одновременно с 25 специальных технических средств. Максимальный объем на весь срок оказания услуги — 130 000 условных единиц», — говорится в проекте контракта.

Дорожные камеры, называемые в народе «микроволновками», будут работать не менее восьми часов в сутки семь дней в неделю в течении срока действия контракта, то есть до конца года. Фиксируя нарушение, исполнитель должен указать: скорость автомобиля, направление движения, разрешенную скорость на участке дороги, дату, время фиксации и местоположение камеры. Нарушение также должно быть подтверждено фотографией.

Ранее URA.RU писало, что Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) больше не отвечает за камеры, фиксирующие нарушения ПДД на дорогах Курганской области. Теперь эти функции выполняет ГКУ «Служба спасения Курганской области».

В 2019 году на дорогах Курганской области работало более 200 видеокамер, при этом власти региона обещали увеличить их количество. Вместе с тем, многие курганские автолюбители высказывают недовольство большим количеством камер на дорогах, в первую очередь — передвижных. Некоторые курганцы даже нападают на охранников камер, а однажды пытались избить одного из них лопатой.