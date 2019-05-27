В ГИБДД ответили на претензии курганцев к операторам «микроволновок»

В ГИБДД ответили на претензии курганских автолюбителей, которые стали более активно вести информационную кампанию против переносных камер фиксации нарушений ПДД, известных в народе как «микроволновки». В соцсетях зауральцы выкладывают фотографии этих камер с указанием места размещения, пишут гневные комментарии и предлагают свои способы борьбы с ними.
«Неужели Кулибиных нет? Сделать мощный электромагнит и сжигать приборы», — написал пользователь Антон Вакушин в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». Одна из основных претензий автолюбителей — к расстоянию, на которое камера удалена от дороги, чтобы ее не замечали водители. Якобы из-за этого неточно измеряется скорость, в результате приходят штрафы за нарушения, которых, по сути, не было.
Представители областного управления ГИБДД прокомментировали технические требования к работе приборов для фиксации нарушений. «Мы делали запрос производителям камер. Нам ответили, что расстояние влияет только на качество съемки, измерение скорости от дистанции до дороги не зависит. Три метра — это та дистанция, на которой можно четко снять номера и машину», — уточнил в беседе с корреспондентом «URA.RU» начальник центра автоматизированной фиксации нарушений Евгений Лишман.
Активность пользователей соцсетей возросла после нападения на камеру на шоссе Тюнина в Кургане, когда недоброжелатели вылили на технику фекалии из сельского туалета. Оператор камеры Сергей Жданов регулярно сталкивается с угрозами. В феврале его уже пытались избить лопатой.