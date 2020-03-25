Новый глава тюменской полиции назначил руководителя на важный пост

Леонид Коломиец продолжает перестановки в своем ведомстве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Главой полиции Ишима назначен выходец из полиции Заводоуковского района, подполковник Роман Валерьев. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по Тюменской области.

«Личному составу межмуниципального отдела „Ишимский“ сегодня [25 марта] представили нового руководителя», — сообщили в пресс-службе ведомства. До назначения Роман Валерьев занимал должность заместителя — начальника УМВД России «Заводоуковский». На представлении присутствовали силовики различных ведомств, представители государственных органов. «Роман Васильев отметил, что постарается реализовать оказанное ему доверие», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кресло главы ишимской полиции освободилось после того, как занимавший его Виталий Бузунов подал рапорт об отставке. Общественники связывают его уход с кадровыми перестановками, которые начались в силовых ведомствах после прихода на пост руководителя управления МВД по Тюменской области генерала Леонида Коломийца.

Ранее URA.RU сообщало, что в областном управлении полиции рапорт о переводе в другой регион подал руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции Игорь Алексеев. Инсайдеры прочат на его место назначение человека из «команды нового генерала» — занимающего аналогичную должность в МВД по Омской области Максима Игнатенко. До этого в декабре 2019 года бывший замначальника УМВД по Тюменской области Андрей Вырвич возглавил полицию Хабаровского края.