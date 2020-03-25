В России за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, заражение, прием анализов, эпидемия, биологическая опасность, Экспертиза, вирус, коронавирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы
Всего в России 658 человек, больных коронавирусомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 163 человека за сутки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Новые случаи заболевания выявлены в 20 российских регионах. «120 случаев инфекции выявлено в Москве, шесть — в Московской области», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера. Все новые пациенты, у которых обнаружили заболевание, ранее находились в странах с неблагоприятной обстановкой по вирусу. Общее количество заболевших в России составляет 658 человек в 55 регионах.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире уже более 427 тысяч человек заражены коронавирусом. Более ста тысяч человек выздоровело, почти 20 тысяч заболевших умерли.

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, ограничено авиасообщение, отменены крупные общественные мероприятия. В частности, олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год, напоминает агентство Nation News.

Карта с сайта coronavirus-monitor.ru.

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