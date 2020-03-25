24 марта 2020
23 марта 2020
22 марта 2020

Число помещенных на карантин пермяков за сутки выросло на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет Семья в Перми Ассортимент товаров и виды магазина, социальная реклама, коронавирус
Более 2500 пермяков находится на карантине из-за коронавирусаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За сутки более 600 пермяков отправлено на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. По данным регионального оперативного штаба 25 марта на самоизоляции находится 2521 человек.

«В больницах с симптомами ОРВИ — 39 человек, на самоизоляции дома без ОРВИ — 2521», — сообщает региональный оперативный штаб. 24 марта на карантине находилось 1916 человек, а в больницах с признаками ОРВИ лечилось 32 человека.

Также лечение проходят три человека, у которых был подтвержден коронавирус. В пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья сообщили URA.RU, что все пациенты находятся под постоянным наблюдением.

Первый случай коронавирусной инфекции в Перми был подтвержден 13 марта. С 15 марта в регионе введен режим повышенной готовности. С 20 марта действует запрет на проведение мероприятий, где более 50 участников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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