Вице-мэра из ХМАО уволили за подделку больничного

Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Метелев скоро предстанет перед судом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вице-мэр Нефтеюганска (ХМАО) Андрей Метелев уволен с работы из-за возбужденного против него уголовного дела, которое уже передано для рассмотрения в суд. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Уголовное дело возбуждено по статьям „Мошенничество“ и „Подделка документов“ из-за поддельных больничных. Дело закончено производством и направлено в суд. А в статусе подсудимого он не имеет право быть допущенным к гостайне. Поэтому был уволен», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО журналисту агентства подтвердили информацию о передаче дела по Метелеву в суд. Дозвониться до главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева, чтобы узнать, кто займет освободившееся место его заместителя, не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о расследовании этого уголовного дела, которое длилось около года. У силовиков возникли вопросы к больничному листу, который Метелев предоставил в администрацию Нефтеюганска в конце 2018 года.