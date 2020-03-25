Умерла звезда фильма «Девчата»

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Инна Макарова скончалась на 94-м году жизниФото: кадр из фильма «Девчата», «Мосфильм»

Народная артистка СССР Инна Макарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук, актриса и кинорежиссер.

«Инна Михайловна ушла из жизни», — приводит ТАСС слова Бондарчук. Дата и место прощания будут известны позже, указала собеседница агентства.

Макарова родилась в 1926 году. За свою актерскую карьеру она снялась в более чем 50 фильмах, среди которых «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины», «Молодая гвардия». Одной из любимых ролей Макаровой у советского зрителя была Надя в комедии Юрия Чулюкина «Девчата».

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© Служба новостей «URA.RU»
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