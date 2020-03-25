Глава Екатеринбурга анонсировал льготы для бизнеса

Предпринимателей Екатеринбурга могут освободить от земельных платежей и арендной платы, чтобы минимизировать их потери от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал глава города Александр Высокинский во время объезда городских больниц. По его словам, в настоящий момент меры поддержки предпринимателей прорабатываются на областном уровне.
«Мы [мэрия и областное правительство] сейчас разрабатываем совместный план мероприятий по поддержке малого бизнеса. Нужно выработать максимально быстрые экономические меры — может быть, мораторий на земельные платежи, на арендную плату там, где арендуют у города. Несмотря на то что бюджету сейчас максимально тяжело, нам надо спасти бизнес», — заявил Высокинский.
Как писало URA.RU, после принятия ряда ограничительных мер на территории Екатеринбурга в связи с распространением коронавируса городские предприниматели стали заявлять об угрозе банкротства, если эпидемия растянется на месяцы. Часть бизнесменов из-за падения спроса на услуги переводит своих сотрудников на дистанционный режим работы, чтобы минимизировать потери и сохранить предприятия.