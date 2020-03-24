На Урале первый ресторатор объявил о потере бизнеса из-за коронавируса

Владелец ресторана «The Борщъ» (Екатеринбург) Олег Ананьев готов закрыть заведение из-за убытков, связанных с изоляцией горожан из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщил сам ресторатор. По его мнению, в аналогичной ситуации находятся и другие собственники кафе и ресторанов города.
«Скопились определенные долги: электроэнергия — 300 тысяч рублей, аренда — 400 тысяч рублей. Через полмесяца будет миллион рублей. Прибыли нет, а траты — постоянные. Залы пустые. Мы надеялись, что убытки покроем в марте, но он оказался еще хуже. Ситуация усугубляется с каждой неделей. Правительство сказало сидеть по домам, все так и делают. Нам от этого не легче», — отметил Ананьев.
Он уточнил, что сейчас решить ситуацию можно лишь банкротством или кредитованием. Банки сейчас не могут выдать ему кредит ни как физическому, ни как юридическому лицу. «Ситуация одинаковая у всех. Я первый, кто объявил. Все жду чуда, а его не предвидится», — уточнил он.
Ресторан «The Борщъ» был открыт Ананьевым в феврале на месте бывшего заведения «Ребра». Заведение специализируется на русской и украинской кухне.
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