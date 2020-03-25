В Тюмени открылся новый канал точной информации о коронавирусе

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Всего на территории региона с момента распространения инфекции было зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Китайская студентка Тюменского индустриального университета успешно вылечилась и была выписана в феврале. Сейчас в инфекционной больнице Тюмени находятся двое зараженных. Один из них — в стабильно тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний. Второй чувствует себя хорошо.
Всего в мире, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, зафиксировано почти 250 тысяч человек с коронавирусом. Больше десяти тысяч инфицированных погибли, 86 тысяч — выздоровели. В России подтверждено 200 случаев заболевания, девять человек пошли на поправку, еще одна женщина скончалась.