24 марта 2020
23 марта 2020

В Тюмени открылся новый канал точной информации о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная инфекционная клиническая больница. Тюмень, Областная инфекционная клиническая больница
По состоянию на 25 марта, в тюменской инфекционной больнице находится два пациента с вирусомФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Информагентство URA.RU создало viber-канал «Коронавирус.Тюмень». Здесь размещаются оперативные и точные данные о распространении инфекции в первом русском городе Сибири.

Всего на территории региона с момента распространения инфекции было зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Китайская студентка Тюменского индустриального университета успешно вылечилась и была выписана в феврале. Сейчас в инфекционной больнице Тюмени находятся двое зараженных. Один из них — в стабильно тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний. Второй чувствует себя хорошо.

Всего в мире, по данным сайта coronavirus-monitor.ru, зафиксировано почти 250 тысяч человек с коронавирусом. Больше десяти тысяч инфицированных погибли, 86 тысяч — выздоровели. В России подтверждено 200 случаев заболевания, девять человек пошли на поправку, еще одна женщина скончалась.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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