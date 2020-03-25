S7 отказалась возвращать уральцам деньги за отмененные рейсы

Пассажиры S7 грозят компании судебными разбирательствами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральские клиенты компании S7, которая отменила рейсы из Екатеринбурга и отказывается возвращать стоимость билета деньгами, имеют все шансы выиграть суд против перевозчика, заявил URA.RU председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, сейчас компания нарушает российское законодательство.

«Если авиакомпания отменяет рейс, она обязана вернуть 100% стоимости билетов теми деньгами, которыми они были оплачены. Для этого есть юридические основания — статья 108 Воздушного кодекса РФ. Поэтому какие бы ни были правила у авиакомпании, они не работают, так как есть федеральный закон», — пояснил Зотов.

Жалобы на S7 от пассажиров со всей России стали поступать в соцсетях авиакомпании. В частности, туристы из Екатеринбурга, чьи рейсы оказались отменены, заявили, что перевозчик задним числом изменил условия возврата. Вместо денежной компенсации служба поддержки S7 предлагает пассажирам подарочные сертификаты — их можно обменять на авиабилеты. При этом ранее в правилах на сайте компании говорилось, что в случае отмены перелета клиенты получают возврат деньгами.

Возмущенные пассажиры готовят иск против перевозчика: «Очень жаль, но придется обращаться в суд»; «Я хочу свои деньги обратно. Вынуждена прибегнуть к судебной защите», — пишут туристы на официальной странице S7 в Instagram.

Получить комментарий перевозчика URA.RU оперативно не удалось. В пресс-службе S7 попросили время на подготовку ответа, к моменту публикации он не последовал.