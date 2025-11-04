К концу недели дождь сменится на снег Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В предстоящие выходные, 8 и 9 ноября, челябинцев ожидают заморозки, а также дождь, переходящий в снег. Температура понизится до двух градусов ниже нуля. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«Утром в субботу, 8 ноября, предполагается небольшой снег с дождем. К полудню будет до трех градусов тепла. На следующий день ожидается околонулевая температура, к вечеру пойдут снежные зерна. Столбик термометра опустится до двух градусов ниже нуля», — уточнили метеорологи.

Вероятность заморозков в завершении недели — высокая. Воскресенье будет самым обильным на осадки — до шести миллиметров в жидком эквиваленте.

Как сообщало URA.RU ранее, в отдельных районах Челябинской области 5 ноября днем ожидаются метели, гололедица на дорогах и порывы ветра до 20 метров в секунду. В МЧС порекомендовали жителям региона скорректировать планы с учетом погодных условий и сменить летние шины на зимние.