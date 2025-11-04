Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

«Грядет минус»: челябинцам объявили, к чему готовиться в выходные. Скрин

В выходные, 8 и 9 ноября, в Челябинске будет дождь со снегом
05 ноября 2025 в 00:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В концу недели дождь сменится на снег

К концу недели дождь сменится на снег

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В предстоящие выходные, 8 и 9 ноября, челябинцев ожидают заморозки, а также дождь, переходящий в снег. Температура понизится до двух градусов ниже нуля. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«Утром в субботу, 8 ноября, предполагается небольшой снег с дождем. К полудню будет до трех градусов тепла. На следующий день ожидается околонулевая температура, к вечеру пойдут снежные зерна. Столбик термометра опустится до двух градусов ниже нуля», — уточнили метеорологи.

Вероятность заморозков в завершении недели — высокая. Воскресенье будет самым обильным на осадки — до шести миллиметров в жидком эквиваленте.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, в отдельных районах Челябинской области 5 ноября днем ожидаются метели, гололедица на дорогах и порывы ветра до 20 метров в секунду. В МЧС порекомендовали жителям региона скорректировать планы с учетом погодных условий и сменить летние шины на зимние.

В концу недели в Челябинске похолодает

Фото: скрин сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/weekend/

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал