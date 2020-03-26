На сегодняшний день решения об отмене пеней уже приняли крупные российские управляющие компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В двух уральских регионах — в Челябинске и Ханты-Мансийском автономном округе управляющие компании готовы отменить штрафы за неуплату услуг ЖКХ. Об этом журналистам рассказали в федеральной ассоциации «Национальный жилищный конгресс».

«В качестве помощи гражданам УК жилых домов и ресурсоснабжающие организации прорабатывают возможность отмены пеней за просрочку оплаты ЖКУ на время пандемии коронавируса», — пишут «Известия». На сегодняшний день решения об отмене пеней уже приняли крупные российские управляющие компании. В их числе оказались ПАО «Городские Инновационные Технологии», в которое входят 25 УК в разных регионах (Челябинск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новосибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Крым и другие).

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что пени, которые начислялись до наступления пандемии, не должны обнуляться. В противном случае это сильно ударит по платежной дисциплине и будет несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам.Однако он считает меру разумной, так как она сможет освободить россиян, которые оказались в сложной экономической ситуации.

Общая численность зараженных коронавирусом в России на 25 марта составляет 666 человек. За сутки выявлено 163 новых случаев заражения. Число заболевших в мире превысило уже 400 тысяч человек.