Управление ФСБ по Чечне возглавил экс-глава спецслужбы в Тюменской области Игорь Кочнев. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Управление ФСБ Чеченской Республики возглавил Игорь Кочнев», — приводятся слова Кадырова на сайте главы республики. По словам лидера Чечни, он уже обсудил с Кочневым вопросы обеспечения внутренней безопасности. Кадыров отметил, что бывший начальник регионального УФСБ Игорь Хвостиков займет аналогичную должность в Татарстане.
О вероятном переводе Кочнева в Чечню сообщил источник URA.RU еще в начале февраля. В марте стало известно, что новым руководителем главка спецслужбы в Тюменской области стал Игорь Николаев, до этого занимавший аналогичный пост в Бурятии.
Кочнев возглавлял тюменское УФСБ с 2017 года, а до этого он был замначальника главка ФСБ по Приморскому краю. За то время, что он возглавлял спецслужбу в Тюменской области, в регионе прошло несколько крупных спецопераций.