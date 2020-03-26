Экс-главу тюменского ФСБ Кочнева перевели в Чечню. Инсайд URA.RU подтвердился

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Послание губернатора. Тюмень , кочнев игорь
Игорь Кочнев возглавлял спецслужбу в Тюменской области два годаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Управление ФСБ по Чечне возглавил экс-глава спецслужбы в Тюменской области Игорь Кочнев. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Управление ФСБ Чеченской Республики возглавил Игорь Кочнев», — приводятся слова Кадырова на сайте главы республики. По словам лидера Чечни, он уже обсудил с Кочневым вопросы обеспечения внутренней безопасности. Кадыров отметил, что бывший начальник регионального УФСБ Игорь Хвостиков займет аналогичную должность в Татарстане.

О вероятном переводе Кочнева в Чечню сообщил источник URA.RU еще в начале февраля. В марте стало известно, что новым руководителем главка спецслужбы в Тюменской области стал Игорь Николаев, до этого занимавший аналогичный пост в Бурятии.

Кочнев возглавлял тюменское УФСБ с 2017 года, а до этого он был замначальника главка ФСБ по Приморскому краю. За то время, что он возглавлял спецслужбу в Тюменской области, в регионе прошло несколько крупных спецопераций.

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© Служба новостей «URA.RU»
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