В «тюменской матрешке» сменился глава ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, кочнев игорь
Игорь Кочнев больше не возглавляет Тюменское региональное управление ФСБФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменском региональном управлении ФСБ сменился руководитель. Вместо Игоря Кочнева им стал Игорь Николаев, занимавший аналогичный пост в Бурятии. Об этом на условиях анонимности сообщил инсайдер агентства.

«В управлении действительно сменилось руководство. Игорь Кочнев больше его не возглавляет. Игоря Николаева, который ранее занимал аналогичную должность в бурятском управлении, сотрудникам уже представили», — пояснил URA.RU собеседник, знакомый с ситуацией.

Ранее агентство писало о том, что высокопоставленному силовику из Бурятии прочат должность руководителя тюменского регионального управления ФСБ, которому также подчиняются Югра и Ямал.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...