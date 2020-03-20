В «тюменской матрешке» сменился глава ФСБ

В Тюменском региональном управлении ФСБ сменился руководитель. Вместо Игоря Кочнева им стал Игорь Николаев, занимавший аналогичный пост в Бурятии. Об этом на условиях анонимности сообщил инсайдер агентства.
«В управлении действительно сменилось руководство. Игорь Кочнев больше его не возглавляет. Игоря Николаева, который ранее занимал аналогичную должность в бурятском управлении, сотрудникам уже представили», — пояснил URA.RU собеседник, знакомый с ситуацией.
Ранее агентство писало о том, что высокопоставленному силовику из Бурятии прочат должность руководителя тюменского регионального управления ФСБ, которому также подчиняются Югра и Ямал.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил.