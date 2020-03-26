Новые случаи коронавируса в ХМАО привезли туристы из Европы

Двое новых заболевших коронавирусом жителей ХМАО не контактировали между собой и с теми, кому поставили аналогичный диагноз ранее. Таким образом, в Югре уже четыре очага заражения, каждый со своим кругом общения и контактами. Все диагнозы поставлены туристам из Европы. Об этом URA.RU рассказала глава Роспотребнадзора ХМАО Майа Соловьева во время спец.брифинга.
«Люди прибыли в округ из-за рубежа, мы их контролировали с момента прибытия, они были под наблюдением врачей. И они никак не связаны между собой, это совершенно разные случаи, они не контактировали», — добавила Соловьева.
Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в свою очередь добавил, что состояние пациентов удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.
Ранее URA.RU писало, что первый официальный случай заражения коронавирусом в Югре зарегистрирован 19 марта. Диагноз поставили девушке, прилетевшей из Италии. Второй диагноз поставили мужчине, который вернулся из тура по Европе. А сегодня стало известно одновременно о двух новых заболевших.