20 марта 2020
19 марта 2020

В Югре выявлен второй случай заболевания коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО новый случай заболевания коронавирусомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Югре выявлен второй случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.

На информационном портале федерального ведомства указано, что житель ХМАО, как и другие заболевшие «посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели». В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU, что все подробности будут озвучены на брифинге, который проведут глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева и секретарь регионального оперативного штаба Александр Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Первая заболевшая — 30-летняя сургутянка, вернувшаяся из отдыха в Италии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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