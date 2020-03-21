В ХМАО новый случай заболевания коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Югре выявлен второй случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.

На информационном портале федерального ведомства указано, что житель ХМАО, как и другие заболевшие «посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели». В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили URA.RU, что все подробности будут озвучены на брифинге, который проведут глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева и секретарь регионального оперативного штаба Александр Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Первая заболевшая — 30-летняя сургутянка, вернувшаяся из отдыха в Италии.