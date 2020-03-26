Российского посла в Польше вызвали в МИД из-за Пушкова

Алексей Пушков обвинил Польшу в закрытии воздушного пространства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны из-за высказывания сенатора Совета Федерации от Пермского края Алексея Пушкова. Российского посла попросили передать письмо председателю Совфеда Валентине Матвиенко с требованием к Пушкову опровергнуть свои слова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в польском МИД.

Ранее Пушков заявил, что Польша якобы закрыла воздушное пространство для российских самолетов Ил-76, поставляющих гуманитарную помощь в Италию. В своем twitter-аккаунте он назвал решение польских властей «подлостью на уровне государственной политики», однако затем удалил запись, отмечает газета.

«Спикер польского парламента Эльжбета Витек направляет через посла Андреева письмо Матвинеко с предложением, чтобы Пушков выступил с опровержением своего высказывания», — передает издание.

Получить комментарий Пушкова по данному вопросу корреспонденту URA.RU не удалось — в приемной сенатора не взяли трубку.

Российские самолеты доставили в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом 23 марта. Однако некоторые пользователи соцсетей отметили, что самолеты обошли территорию Польши, и выдвинули предположение, что Варшава могла закрыть воздушное пространство, чтобы воспрепятствовать их пролету. В польском посольстве в Москве, по данным издания, эту информацию опровергли и призвали проверять сообщения, связанные с вопросом противостояния коронавирусу в Европе, сообщает агентство Nation News.