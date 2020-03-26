В Тюменском УФСБ ждут чисток после назначения нового начальника

Предшественник Игоря Николаева Игорь Кочнев (на фото) возглавил УФСБ в Чечне Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В УФСБ по Тюменской области, которое 20 марта возглавил экс-глава регионального управления в Бурятии Игорь Николаев, ожидают отставок. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых кругах. По его информации, новый начальник перевезет за собой старую команду на ключевые посты.

«Защита конституционного строя и борьба с терроризмом — вот те ключевые должности, где ждут замены замов начальника управления», — рассказал инсайдер. Он добавляет, что Николаев имеет прочные связи в Москве, где был замначальника службы по борьбе с террором в управлении ФСБ по Московской области. Оттуда силовик был переведен на должность замглавы УФСБ по Владимирской области, а уже затем возглавил управление в Бурятии.

Другой источник агентства добавляет, что Бурятия — относительно спокойное место службы и рассматривалась Николаевым как стартовая площадка. «А вот в Тюмени он уже будет проявлять себя в полной мере. Тем более что ему будут подчиняться ведомства в ХМАО и ЯНАО», — рассказал собеседник. При этом отмечается, что Николаев станет менее жестким руководителем, чем его предшественник Игорь Кочнев. «Любит хоккей», — сообщил инсайдер об увлечениях Николаева.

Ранее URA.RU писало, что Игорь Кочнев, покинувший пост руководителя тюменского ведомства, возглавил УФСБ Чечни. В Тюмени силовик, работавший здесь с 2017 года, запомнился успешной контртеррористической операцией и уголовным делом против экс-главы тюменского УМВД Юрия Алтынова, обвиняемого в получении взятки.