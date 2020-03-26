Мэр Нижнего Тагила объяснил губернатору, чем его город лучше других

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Интервью с Владиславом Пинаевым. Екатеринбург , пинаев владислав, жест рукой
По словам Владислава Пинаева, Нижний Тагил лидирует по ряду показателей по капремонтуФото: Анна Майорова © URA.RU

Нижний Тагил удерживает лидирующие позиции в реализации программы капремонта по сравнению с другими свердловскими городами. Об этом в ходе заседания областного кабмина с участием губернатора Евгений Куйвашева сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, в региональную программу капремонта включены более двух тысяч многоквартирных домов, сообщает пресс-служба мэрии.

В 296 домах ремонты завершены «Кроме того, за пять лет осуществлена замена почти 200 лифтов в 48 домах, где формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора. В 2019 году строители привели в порядок 45 домов Нижнего Тагила на сумму 404,3 миллиона рублей», — отчитался градоначальник. Предполагается, что в 2020-м в городе отремонтируют еще 44 дома на сумму 333,5 миллиона рублей.

На текущий момент запланированные на год работы завершены на 41%. «За несколько лет реализации программы капремонтов МКД отмечается положительная динамика собираемости взносов в фонд регионального оператора. Сегодня она составляет почти 90 процентов. Тагильчане видят позитивные изменения и доверяют фонду», — заверил Пинаев, выступая по конференц-связи. Также мэр рапортовал, что аналогичная ситуация сложилась с обновлением лифтов.

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-
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