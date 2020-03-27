Благотворительные фонды не получат десятки миллионов рублей из-за коронавируса и кризиса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса российские благотворительные фонды фиксируют резкое падение сборов. Наиболее крупные уже не досчитаться десятков миллионов рублей, а закрытие границ привело к тому, что тяжелобольные дети не могут попасть в европейские клиники на лечение.

«В первую неделю марта „Русфонд“ собрал 21 млн рублей, во вторую — 19 млн, а в третью — 16 млн», — рассказал газете «Известия» президент фонда Лев Амбиндер. Всего по итогам марта, согласно прогнозу, фонду удастся собрать порядка 80 млн рублей, в то время как в 2019 году в этом же месяцев сумма пожертвований составила 112 млн.

Из-за пандемии многие страны Евросоюза прекратили выдачу виз и закрыли границы. Из-за этого тяжелобольные дети не могут получить необходимую медпомощь. Чтобы попасть за границу на лечение, нужно иметь приглашение от клиники, которое является подтверждением, что врачи готовы немедленно принять ребенка на операцию или реабилитацию.

«Но клиники сейчас приглашения не высылают, поэтому даже если родители с детьми смогут прорваться через все кордоны и улететь из России, на лечение они все равно не попадут», — объяснила газете « Коммерсант» эксперт «Русфонда» Алла Марченко. В качестве привела два случая в Испании. Семьи с детьми прилетели в Барселону, но в клинике объявили карантин, поэтому им пришлось возвращаться на родину. Еще четверо детей сейчас находятся в Лондоне. Им тоже грозила перспектива вернуться в РФ без операции, однако больница успела принять их накануне введения карантина.

Представитель фонда «Подари жизнь» сказала журналистам, что у их сайта на прошлой неделе посещаемость упала на 3 тысячи пользователей, за февраль и март организация собрала на 9 млн рублей меньше, чем в прошлом году. Более того, благотворители фиксируют резкое падение числа банковских и СМС-пожертвований. По прогнозу директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, в этом году организация соберет как минимум на 80 млн рублей меньше, чем было запланировано.