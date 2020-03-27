26 марта 2020

РПЦ считает незаконным запрет на посещение храмов в Петербурге из-за коронавируса

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Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган, рпц, церковь, храм, чимеевский монастырь
Религиозные организации будут открыты для своего персоналаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Запрет на посещение объектов религиозных организаций Санкт-Петербурга противоречит правам, предусмотренным Конституцией РФ. Об этом заявили в Правовом управлении Русской православной церкви (РПЦ). Ранее соответствующий запрет ввел губернатор города Александр Беглов для противодействия распространению коронавируса.

«Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦ. «Поэтому можно сделать вывод, что тот акт, который был принят в Санкт-Петербурге, не соответствует Конституции», — заявила «Интерфаксу» руководитель правового управления Московской патриархии, игумения Ксения Чернега. Однако при этом она отметила, что РПЦ не планирует оспаривать распоряжение властей.

Власти Петербурга запретили посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля. Исключение сделано для «служителей и религиозного персонала» этих организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с настоятельной рекомендацией верующим отказаться от посещения объектов религиозного культа на период карантина. Однако в РПЦ заявили, что не будут прекращать богослужения из-за коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».

По данным портала coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день известно о 845 случаях заражения коронавирусом в России. Всего в мире им болеют более 538 тысяч человек. По мнению вирусологов, коронавирус продолжит распространяться по планете, заразиться могут миллионы людей, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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