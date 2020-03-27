26 марта 2020
25 марта 2020

В Прикамье закрыли опасные хостелы и кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые дольщики строительной компании
Судебные приставы опечатали три хостела и кафеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Гибель людей в пермском хостеле

В Перми закрыли три опасных хостела и кафе. Информация об этом появилась на сайте регионального управления ФССП.

«Основные причины — несоблюдение требований противопожарного режима и санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении.

Приостановлена деятельность хотела «Астра» на улице Героев Хасана 149б, гостиниц «Компрос, 44» и «Снегири», расположенных на улицах Краснова, 24 и Сибирской, 1 соответственно. Судебные приставы временно закрыли кафе «Уральские посекунчики» на Героев Хасана, 28. Все объекты были опечатаны.

В ночь на 20 января в пермском мини-отеле «Карамель» прорвало трубу с кипятком. Погибли пять человек, в том числе один ребенок, передает «Национальная служба новостей». После этого в Перми закрыли 18 гостиниц. Там выявили нарушения требований пожарной безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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