Из-за коронавируса в мире погибли более 21 тысячи человек

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Число зараженных коронавирусом превысило 466 тысячФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В мире погибли более 21 тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По данным на 26 марта, в мире зафиксировано почти 466 тысяч подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 21 тысяча инфицированных скончались», — приводит данные ВОЗ РИА «Новости». Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год, пишет RT.

Президент России Владимир Путин не исключил, что эпидемия коронавируса в стране закончится менее, чем за три месяца, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, чем жестче вводимые властями ограничения — тем меньше они будут длиться.

В конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Вирус COVID-19 распространился практически по всему миру. В начале марта ВОЗ объявила коронавирус пандемией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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