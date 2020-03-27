Из-за коронавируса в мире погибли более 21 тысячи человек

В мире погибли более 21 тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«По данным на 26 марта, в мире зафиксировано почти 466 тысяч подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 21 тысяча инфицированных скончались», — приводит данные ВОЗ РИА «Новости». Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 появится не ранее чем через год, пишет RT.
Президент России Владимир Путин не исключил, что эпидемия коронавируса в стране закончится менее, чем за три месяца, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, чем жестче вводимые властями ограничения — тем меньше они будут длиться.
В конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Вирус COVID-19 распространился практически по всему миру. В начале марта ВОЗ объявила коронавирус пандемией.
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