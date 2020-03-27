В магнитогорской многоэтажке погиб племянник предполагаемого виновника взрыва

Одной из жертв взрыва газа, произошедшей 26 марта в пятиэтажном доме в Магнитогорске, стал племянник предполагаемого виновника ЧП. Об этом сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.
«43-летний Эдуард постоянно проживал в Верхнеуральском районе, зарабатывал ремонтом и установкой натяжных потолков. Это он привез в квартиру своей сестры газовый баллон, ставший причиной взрыва, — рассказал собеседник URA.RU. — 13-летний племянник мужчины погиб». Также жертвой трагедии стала соседка, которая была в гостях у бабушки детей и в момент взрыва собиралась возвращаться домой.
Второй ребенок, которому исполнилось 1,5 года, по словам источника, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
В пресс-службе следственного управления СКР по региону подтвердили URA.RU, что задержанный мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело, приходится детям родственником. Однако степень родственной связи уточнить отказались.
Взрыв в одной из квартир пятиэтажного доме на улице Доменщиков произошел 26 марта — начавшийся после этого пожар охватил еще пять квартир. Погибли 13-летний подросток и женщина.