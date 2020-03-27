Все депутаты Госдумы пройдут тест на коронавирус

Все депутаты Госдумы сдадут анализ на коронавирус. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В понедельник депутаты Госдумы будут сдавать пробы на СOVID-19», —цитирует его «Интерфакс».
Меры поддержал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Однако он считает, что «все надо делать в комплексе». Тестирование необходимо проводить не только для парламентариев, но и для всех сотрудников аппарата, иначе оно будет бессмысленным.
За последние сутки в России выросло число инфицированных вирусом COVID-19 с 840 до 1036 человек. В мире зафиксировано почти 540 тысяч случаев заражения. Следующую неделю президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей. Ограничения, как напоминает агентство Nation News, не коснутся больниц, аптек, продуктовых магазинов, банков, транспорт и органов власти.
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