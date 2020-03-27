Все депутаты Госдумы пройдут тест на коронавирус

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Всех депутатов Госдумы проверят на наличие коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все депутаты Госдумы сдадут анализ на коронавирус. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В понедельник депутаты Госдумы будут сдавать пробы на СOVID-19», —цитирует его «Интерфакс».

Меры поддержал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Однако он считает, что «все надо делать в комплексе». Тестирование необходимо проводить не только для парламентариев, но и для всех сотрудников аппарата, иначе оно будет бессмысленным.

За последние сутки в России выросло число инфицированных вирусом COVID-19 с 840 до 1036 человек. В мире зафиксировано почти 540 тысяч случаев заражения. Следующую неделю президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей. Ограничения, как напоминает агентство Nation News, не коснутся больниц, аптек, продуктовых магазинов, банков, транспорт и органов власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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