В России резко выросло число зараженных коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
За сутки в России появились несколько сотен новых заболевшихФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России число инфицированных вирусом COVID-19 выросло до 1036 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«За сутки число зараженных в стране выросло с 840 до 1036 человек», — пишет ТАСС со ссылкой на данные штаба. Отмечается, что за день из больниц выписали семь пациентов. Всего в России выздоровели 45 человек.

По последним данным, в мире зафиксировано почти 540 тысяч случаев заражения, от COVID-19 скончались 24 тысячи заболевших, выздоровели более 124 тысяч человек. Профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин потребовал ввести в России жесткий карантин, чтобы остановить распространение вируса. По его мнению, только серьезные меры помогут избежать такой же неблагополучной эпидемиологической обстановки, как в Италии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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