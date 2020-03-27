В России резко выросло число зараженных коронавирусом

За сутки в России появились несколько сотен новых заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России число инфицированных вирусом COVID-19 выросло до 1036 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«За сутки число зараженных в стране выросло с 840 до 1036 человек», — пишет ТАСС со ссылкой на данные штаба. Отмечается, что за день из больниц выписали семь пациентов. Всего в России выздоровели 45 человек.

По последним данным, в мире зафиксировано почти 540 тысяч случаев заражения, от COVID-19 скончались 24 тысячи заболевших, выздоровели более 124 тысяч человек. Профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин потребовал ввести в России жесткий карантин, чтобы остановить распространение вируса. По его мнению, только серьезные меры помогут избежать такой же неблагополучной эпидемиологической обстановки, как в Италии.