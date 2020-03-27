26 марта 2020

В ХМАО чиновника уволили за проведенный за границей отпуск

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Чиновник мэрии Нижневартовска Эдмонд Игошин пока находится на карантинеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин будет уволен за то, что улетел в отпуск в Таиланд после введенных в регионе ограничений по коронавирусу. Об этом мэр Василий Тихонов доложил губернатору Югры Наталье Комаровой во время заседания регионального оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

Глава региона поинтересовалась у Тихонова обсуждением отпуска его подчиненного, которое сейчас развернулось в социальных сетях. «Разберитесь с этой ситуацией Василий Владимирович», — попросила Комарова. Мэр Нижневартовска в ответ заявил, что уже принял кадровое решение. «Игошин улетел в Таиланд 18 марта. Мной было принято решение об его увольнении с должности. Это произойдет, когда он выйдет с больничного», — прокомментировал Тихонов.

Ранее URA.RU сообщало, что с 18 марта в Югре был введен режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. Он запрещал чиновникам выезды за пределы России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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